Stage « Ado 1ère glisse » Chapelle-des-Bois, 7 février 2022, Chapelle-des-Bois.

Stage « Ado 1ère glisse » départ des pistes de Chapelle des Bois 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois

2022-02-07 – 2022-02-11 départ des pistes de Chapelle des Bois 30 route des Pâturages

Chapelle-des-Bois Doubs

72 90 EUR

De la glisse et des sensations: sur piste et même hors piste si les conditions de neige le permettent.

De la technique, mais aussi beaucoup de jeux : c’est comme ça qu’on apprend le mieux…

Ce stage, en classique puis éventuellement en skating, s’adresse aux jeunes débutant(e)s de 11-15 ans, et vise à leur faire acquérir les bases leur permettant, les années suivantes, de pratiquer le skating.

Durée 4 matinées du lundi au vendredi de 9h à 11h.

10 participants maximum par groupe.

Durant les temps d’encadrement, votre moniteur organisera les cours autour d’ateliers techniques (sous forme jouée ou non), de balades ou de jeux collectifs adaptés aux possibilités des enfants.

départ des pistes de Chapelle des Bois 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois

