STAGE ACRODANSE Le Mans, dimanche 24 mars 2024.

Un stage pour développer des enchaînements chorégraphiques et acrobatiques, avec des mouvements de danse, de la capoeira et des acrobaties individuelles.

Le stage est encadré par Édouard Doumbia, acrobate, danseur, musicien et intervenant cirque au sein de la compagnie Bras Tendus.

Modalités

À partir de 13 ans, tout niveau. Bonne condition physique requise.

Samedi 15h-18h. Dimanche 10h-13h, 14h-16h. (2 séances)

Matériel et agrès fournis. Repas et hébergement non prévus, à la charge des stagiaires.

Lieu du stage La Cité du Cirque, 6 boulevard Winston-Churchill, Le Mans

Tarif 80 € + licence 1 €

6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

L’événement STAGE ACRODANSE Le Mans a été mis à jour le 2024-02-14 par eSPRIT Pays de la Loire