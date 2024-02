Stage acrobaties Hip Hop Ô Time Foyer municipal Cornebarrieu, dimanche 11 février 2024.

Stage acrobaties Hip Hop Ô Time Venez vous exercer aux figures aériennes ! Dimanche 11 février, 10h00 Foyer municipal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

L’association vous propose un stage acrobatie pour apprendre toutes sortes de figures aériennes le matin, suivi d’un battle l’après-midi. Stage de 10h à 13h et battle de 15 à 18h. Le battle est accessible à tous les enfants de -18ans avec 2 catégories -12 ans en 2 contre 2 et +12 ans en 1 contre 1.

Informations et inscriptions hiphopotime@outlook.fr

Foyer municipal 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Hip Hop Ô Time