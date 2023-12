Stage acrobatie aérienne Tissu Chez Claude Montreuil Catégories d’Évènement: ile de france

Montreuil Stage acrobatie aérienne Tissu Chez Claude Montreuil, 13 janvier 2024, Montreuil. Le samedi 13 janvier 2024

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant Information et réservations : colectivonewen7@gmail.com 0664132247 Tarif 40 euros Stage de yoga et Tissu acrobatie aérienne Le stage de tissu – acrobatie aérienne commence avec un échauffement de yoga Iyengar, qui, à travers des postures (asanas) permettent le travail de la concentration, de la respiration, de l’alignement du corps et de la conscience corporelle. Le stage se poursuit avec des exercices de préparation musculaire avec le tissu, puis des figures et finalement avec des enchaînements (ou phrases de figures) ; avec pour objectif général la fluidité dans le mouvement. Il est demandé aux participants d’amener leur tapis de yoga si possible. Chez Claude 167 rue Etienne Marcel 93100 Montreuil Contact : +33664132247 colectivonewen7@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100063572288071 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063572288071

@Colectivo Newen Stage Tissu Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Montreuil Autres Code postal 93100 Lieu Chez Claude Adresse 167 rue Etienne Marcel Ville Montreuil Departement Paris Lieu Ville Chez Claude Montreuil latitude longitude 48.8568460144367,2.42108297647027

Chez Claude Montreuil Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/