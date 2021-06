Sénéchas Hameau de Chalap , Sénéchas Gard, Sénéchas Stage – Accordéon diatonique (technique instrumentale) Hameau de Chalap | Sénéchas Sénéchas Catégories d’évènement: Gard

Sénéchas

Stage – Accordéon diatonique (technique instrumentale) Hameau de Chalap | Sénéchas, 9 août 2021-9 août 2021, Sénéchas. Stage – Accordéon diatonique (technique instrumentale)

du lundi 9 août au samedi 14 août à Hameau de Chalap | Sénéchas

A partir du support de mes compositions et de mon univers musical personnel, nous aborderons tout le panel possible des outils qui permettent de personnaliser une musique : rythme, accompagnement accords, nrichissement basses-accords main gauche, 2e voix, l’ornementation, l’interprétation.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par Laurent Geoffroy Hameau de Chalap | Sénéchas Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Sénéchas Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T12:00:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T17:00:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T12:00:00;2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T17:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T12:00:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T17:00:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T12:00:00;2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T17:00:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T12:00:00;2021-08-13T14:00:00 2021-08-13T17:00:00;2021-08-14T09:00:00 2021-08-14T12:00:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Sénéchas Étiquettes évènement : Autres Lieu Hameau de Chalap , Sénéchas Adresse Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Ville Sénéchas lieuville Hameau de Chalap , Sénéchas Sénéchas