Sénéchas Hameau de Chalap , Sénéchas Gard, Sénéchas Stage – Accordéon diatonique (initiation à la musique des Balkans) Hameau de Chalap | Sénéchas Sénéchas Catégories d’évènement: Gard

Sénéchas

Stage – Accordéon diatonique (initiation à la musique des Balkans) Hameau de Chalap | Sénéchas, 9 août 2021-9 août 2021, Sénéchas. Stage – Accordéon diatonique (initiation à la musique des Balkans)

du lundi 9 août au samedi 14 août à Hameau de Chalap | Sénéchas

Accordéons diatoniques 2,5/ 3 rangs, chromatiques acceptés. Ce stage s’adresse aux accordéonistes qui désirent s’initier ou se perfectionner aux musiques des Balkans. Nous travaillerons à partir de mélodies Trad. ou de compositions. Nous aborderons les rythmiques asymétriques, les ornements, le style et le phrasé. Nous travaillerons également l’accompagnement des 2e voix et variations, dans l’objectif de jouer ensemble.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par François Heim Hameau de Chalap | Sénéchas Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Sénéchas Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T12:00:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T17:00:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T12:00:00;2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T17:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T12:00:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T17:00:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T12:00:00;2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T17:00:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T12:00:00;2021-08-13T14:00:00 2021-08-13T17:00:00;2021-08-14T09:00:00 2021-08-14T12:00:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Sénéchas Étiquettes évènement : Autres Lieu Hameau de Chalap , Sénéchas Adresse Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Ville Sénéchas lieuville Hameau de Chalap , Sénéchas Sénéchas