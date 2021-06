Sénéchas Hameau de Chalap , Sénéchas Gard, Sénéchas Stage – Accordéon diatonique Hameau de Chalap | Sénéchas Sénéchas Catégories d’évènement: Gard

du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet

Ce stage propose une découverte de l’expression instrumentale libre au sein d’un ensemble musical. A travers des exercices ludiques, on essaiera de se familiariser avec la prise de parole improvisée, individuelle ou partagée. Quelques éléments théoriques seront évoqués afin de faciliter l’initiation en donnant des outils pour improviser. Des voix mélodiques simples ou des grilles d’accords constitueront les bases de travail.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par Cédric Piérini Hameau de Chalap | Sénéchas Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Sénéchas Gard

