du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet à Hameau de Chalap | Sénéchas

Ce stage s’adresse en priorité aux personnes avec un instrument 3 rangs !!! (21/2 rangs techniciens et accordéons chromatiques intéressés : contactez-nous) Si ce stage propose une approche globale de l’accordéon, le travail sera axé principalement sur l’improvisation et le jeu d’ensemble. Improviser autour d’une mélodie, à partir d’une grille d’accords, dans différents styles, de manière rythmique, totalement libre, mais encore.… Un répertoire varié et original permettra d’aborder divers aspects de technique instrumentale, de travailler sur le phrasé, l’accompagnement, le jeu à plusieurs voix, sans oublier l’harmonie, les notions de forme et d’écriture.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par Anne Niepold Hameau de Chalap | Sénéchas Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Sénéchas Gard

