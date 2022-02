stage accordéon diatonique Chemin des Paradis,Eyguières (13)

Stage d’accordéon diatonique animé par Christelle SIFFRE ouvert à tous les niveaux (sauf débutants complets) En s’appuyant sur un morceau de musique traditionnelle, nous aborderons la technique musicale (gestion du soufflet, rythmiques, accords, musicalité…) et le jeu collectif.L’essentiel? Se faire plaisir et prendre plaisir à jouer ensemble! *source : événement [stage accordéon diatonique](https://agendatrad.org/e/35204) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

45

