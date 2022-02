Stage accordéon diatonique Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38)

Stage accordéon diatonique Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38), 14 mai 2022, . Stage accordéon diatonique

Centre des Cultures du Monde Voiron, Voiron (38), le samedi 14 mai à 14:00

Instrument incontournable dans la pratique de la musique traditionnelle et folk en France, l’accordéon diatonique séduit par son rythme et ses sons aux portes du celtique. Venez découvrir ou approfondir la pratique de cet instrument à l’occasion de cette journée de stage. *source : événement [Stage accordéon diatonique](https://agendatrad.org/e/35196) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25€

avec Corentin Perrier Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38) 45, Avenue de Paviot Centre des Cultures du Monde Voiron, 38500 Voiron, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Autres Lieu Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38) Adresse 45, Avenue de Paviot Centre des Cultures du Monde Voiron, 38500 Voiron, France lieuville Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38)

Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//