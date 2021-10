Stage – accordéon diatonique Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre, 9 avril 2022, Nanterre.

Stage – accordéon diatonique

Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre, le samedi 9 avril 2022 à 14:00

**Viens avec ton morceau !** Chacun vient jouer devant le groupe un morceau très simple (ou quelques mesures qu’il ou elle connaît bien). On écoute tous ensemble avec attention et bienveillance et on réfléchit comment faire pour qu’il sonne plus musical, plus dansant… On abordera mise en place rythmique, le phrasé, nuances, articulations main droite / main gauche, soufflet, son, possibilités de variations, et les méthodes de travail individuel adaptées. Stage limité à 8 personnes. Niveau : tous niveaux

38,00 €

Animé par Sylvie Frechou

Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre 2 Rue Morelly, 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Vieux-Pont – Sainte-Geneviève Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00