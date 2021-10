Nanterre Centre de loisirs des Gavroches , Nanterre Hauts-de-Seine, Nanterre Stage – accordéon diatonique Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Stage – accordéon diatonique Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre, 19 mars 2022, Nanterre. Stage – accordéon diatonique

Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre, le samedi 19 mars 2022 à 14:00

**Rythmiques et variations main-gauche (2t binaire)** Nous balayerons différentes rythmiques main-droite pour accompagner bourrées à 2 tps, scottishs, polkas… et étudierons différentes possibilités de main-gauche adaptées à chaque danse. Nous appliquerons ces techniques sur une grille simple, sur laquelle chacun pourra participer en fonction de son niveau. Niveau : moyen – confirmé

38,00 €

Animé par Sylvie Frechou Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre 2 Rue Morelly, 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Vieux-Pont – Sainte-Geneviève Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu Centre de loisirs des Gavroches , Nanterre Adresse 2 Rue Morelly, 92000 Nanterre Ville Nanterre lieuville Centre de loisirs des Gavroches , Nanterre Nanterre