Nanterre Centre de loisirs des Gavroches , Nanterre Hauts-de-Seine, Nanterre Stage – accordéon diatonique Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Stage – accordéon diatonique Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre, 5 février 2022, Nanterre. Stage – accordéon diatonique

Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre, le samedi 5 février 2022 à 14:00

**Accords composés main-gauche** Avoir au moins un an d’accordéon. Niveau : tous niveaux sauf initiation

38,00 €

Animé par Gaëlle Dos Santos Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre 2 Rue Morelly, 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Vieux-Pont – Sainte-Geneviève Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu Centre de loisirs des Gavroches , Nanterre Adresse 2 Rue Morelly, 92000 Nanterre Ville Nanterre lieuville Centre de loisirs des Gavroches , Nanterre Nanterre