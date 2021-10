Nanterre Centre de loisirs des Gavroches , Nanterre Hauts-de-Seine, Nanterre Stage – accordéon diatonique Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Autour d’une mélodie** En partant d’une mélodie simple, nous verrons comment l’habiller, petits contrechants, deuxième voix, ligne de basses, effets sonores, etc. Prérequis : connaître les accords de bases.

38,00 €

Animé par Bruno Le Tron Centre de loisirs des Gavroches | Nanterre 2 Rue Morelly, 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Vieux-Pont – Sainte-Geneviève Hauts-de-Seine

2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T18:00:00

