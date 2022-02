Stage accordéon diatonique avec Maxime Barbeau Le Zed,Plesse (44)

Le Zed, Plesse (44), le samedi 2 avril à 14:30

A partir d’un répertoire d’air à danser du poitou, nous aborderons les variations simples autour d’un thème, les ornementations, les différentes possibilités rythmiques de la main gauche … Le stage s’effectuera d’oreille et ne nécessite aucune notion de solfège. Matériel : accordéon diatonique SOL/DO, enregistreur Tous niveaux sauf débutant. Inscription : nous contacter au 02 99 71 36 50 ou gcbpv-emt@wanadoo.fr Pass sanitaire ou vaccinal demandé *source : événement [Stage accordéon diatonique avec Maxime Barbeau](https://agendatrad.org/e/35368) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30 euros

organisé par Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine Le Zed,Plesse (44) 5, Route de Guémené Le Zed, 44630 Plesse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T17:30:00

