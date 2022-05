Stage accordéon avec Yannig Noguet, Janick Martin, Alain Pennec Maison des associations,Redon (35)

Maison des associations, Redon (35), le samedi 14 mai à 09:30

… Quelques jours avant le stage, chaque stagiaire recevra un fichier mp3 des deux ridées qui seront travaillées, afin de s’imprégner des thèmes. Puis la journée se déroulera en trois temps : – Avec Alain Pennec, vous travaillerez les thèmes mélodiques et les bases rythmiques et harmoniques des deux morceaux (à l’oreille ou sur tablature). – Avec Janick Martin et Yannig Noguet, vous travaillerez sur les possibilités d’arrangement, d’accompagnement, d’improvisation de ces morceaux (en petits groupes). Une restitution est envisageable en fin de journée (à confirmer en fonction des disponibilités). **Prévoir votre pique-nique pour le midi.** **Merci de confirmer votre présence, par mail ou téléphone.** *source : événement [Stage accordéon avec Yannig Noguet, Janick Martin, Alain Pennec](https://agendatrad.org/e/36321) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

34 euros

