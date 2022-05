Stage “A la rencontre des arbres”, 22 octobre 2022, .

Stage “A la rencontre des arbres”

2022-10-22 10:00:00 – 2022-10-23 19:00:00

Les 22 et 23 octobre : PALIS – Stage “A la rencontre des arbres”, au Domaine du Tournefou. Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h. Stage pour adultes et adolescents, animé par Jean-Christophe Hanché, reporter et artiste photographe. Au cours de ce week-end, nous nous mettrons à l’école de Jean-Christophe Hanché pour avancer dans notre pratique de la photographie : prise de vue, sélection, éditing, présentation, sur le thème des arbres. Ce travail sera éclairé par l’expérience de Jean Christophe Hanché qui présentera ses diverses réalisations de reporter et d’auteur photographe. Nous terminerons en nous offrant nos bouquets d’arbres aux tons d’automne sur grand écran. Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

