Stage à La méthode relationnelle IMAGO du 28 avril au 2 mai 2021

du mercredi 28 avril au dimanche 2 mai à Maison Saint Joseph

la Méthode Relationnelle IMAGO peut vous offrir des outils concrets pour :

apprendre à écouter et à comprendre votre partenaire,

dissoudre les tensions et les conflits pour en faire des opportunités de croissance,

découvrir quelles sont les raisons inconscientes qui vous ont fait choisir votre partenaire,

devenir ensemble les artisans d’une guérison intérieure.

Si vous désirez :

Donner plus de sens à votre union et nourrir votre relation,

Développer une vie de couple pétillante,

Vous engager dans une démarche de croissance,

Devenir le meilleur ami de votre partenaire,

Retrouver la sécurité au sein de votre relation,

Sortir de la lutte de pouvoir,

Transformer les frustrations en moteurs de changement,

Retrouver la complicité qui existait lors de vos premiers moments ensemble,

Rebâtir ce qui s’est détérioré au cours des années.

La Méthode Relationnelle Imago est pour vous

Saviez-vous que les blessures du passé peuvent vous empêcher de croître comme personne et comme couple et sont souvent une source de frustration dans votre quotidien?

La Méthode relationnelle Imago vous aide à recréer une atmosphère de sécurité en permettant de réparer ces blessures.

Vous découvrirez comment il est possible de transformer votre relation en une expérience de guérison mutuelle et de satisfaction.

Vous apprendrez à avoir une plus grande compréhension de vous-même et de votre partenaire en dialoguant avec lui et en développant davantage d’empathie.

Pour vous donner plus d’informations sur cette approche et répondre à vos questions, nous vous proposons une conférence zoom le 18 mars de 18h30 à 20h

Lien de la réunion : [[https://zoom.us/j/4968332769?pwd=aWZjNkMwUnlPbjI2bEd0cUg2OWFNdz09](https://zoom.us/j/4968332769?pwd=aWZjNkMwUnlPbjI2bEd0cUg2OWFNdz09)](https://zoom.us/j/4968332769?pwd=aWZjNkMwUnlPbjI2bEd0cUg2OWFNdz09); ID : 496 833 2769; Code : Attention

Information et inscription : [https://elisabethponsin.com/stage-de-couples-imago/](https://elisabethponsin.com/stage-de-couples-imago/)

680€ par couple (dîner du 29.04 compris, sans autres repas ni logement)

Un couple serein, des enfants tranquilles

Maison Saint Joseph 4 Montée de la Butte, 26400 Allex Allex Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

