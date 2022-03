Stage 7-13 ans // Maker Musique La maison des sciences Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à La maison des sciences

Qu’est-ce que le son ? Peut-on observer des ondes sonores ? Peut-on aller à la vitesse du son ? Quels sons produisent les matériaux ? Jouons ensemble à expérimenter autour du son et des vibrations. Amuse-toi avec les sons et les objets puis fabrique tes propres instruments de musique. En équipe, réalise tes compositions musicales et enregistre tes créations! (pas de connaissances musicales requises)

130 € (hors repas)

Rejoins-nous pour pratiquer les sciences tout en s’amusant ! Une semaine pour découvrir, se questionner, créer, jouer, s’entraider, apprendre, partager dans la joie et la bonne humeur ! La maison des sciences Parc Technologique du Canal Bâtiment Marine 14 Rue Hermès 31 520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2022-04-25T08:30:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T08:30:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T08:30:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T08:30:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T08:30:00 2022-04-29T18:00:00

