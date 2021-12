Orléans Zigotastiques & Cie Loiret, Orléans Stage 7-10ans : C’est quoi ce cirque? Zigotastiques & Cie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du lundi 7 février 2022 au vendredi 11 février 2022 à Zigotastiques & Cie

Une semaine de théâtre où coeur du chapiteau Zigotastiques! Créativité, liberté et jeu pour une semaine théâtrale et d’amusement pendant les vacances ! Respect du protocole sanitaire en vigueur 160,00 € TTC – Pique nique à prévoir le midi – Frigo et micro ondes sur place – Gouter fourni ! Stage de théâtre pour enfants de 8 à 10 ans, du lundi 07 au vendredi 11 février 2022, de 9h à 17h. Stage encadré par des comédiennes professionnelles !

www.zigotastiques.fr/stages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T09:00:00 2022-02-07T17:00:00;2022-02-08T09:00:00 2022-02-08T17:00:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T17:00:00;2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T17:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T17:00:00

