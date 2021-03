Stage 6 – 12 ans, 1ère semaine des vacances Rue du Cirque, 12 avril 2021-12 avril 2021, Saint-Junien.

du lundi 12 avril au vendredi 16 avril à Rue du Cirque

**C’est quoi?**

C’est un stage pour apprendre, réapprendre et désapprendre ce qu’on connaît du cirque et du théâtre!

Un stage pour s’amuser ensemble et créer ensemble.

**Pour qui?**

Pour tous! Enfin presque…

pour tout ceux qui ont entre 6 et 12 ans ou un peu moins ou un peu plus.

**Comment ça se passe ?**

Tu viens avec la pêche et ton repas du midi et tu repars avec la banane

(avec entre tout ça des Youhouuu, des woho, des yabadabadou et des Aaaaaah!)

**Avec qui? **

Avec Mickaël Wachnicki, il a un nom dur à dire mais il est vachement sympa.

Il a déjà fait pleiiiins d’ ateliers avec pleiiiiiiins d’enfants et puis aussi des spectacles.

**Et le prix?**

C’est 150 euros la semaine

Mais… un peu moins cher si l’on arrive à faire un groupe de 10

(alors parles-en à tes copains, aux copains de tes copains…)

**Ca se passe où ?**

C’est à Rue du Cirque, au 5 quai des Megisseries à Saint Junien

**Et pour plus de renseignements ?**

Les inscriptions et autres demande se font auprès de Mickaël 06.25.48.06.48

Rue du Cirque 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-12T10:00:00 2021-04-12T16:30:00;2021-04-13T10:00:00 2021-04-13T16:30:00;2021-04-14T10:00:00 2021-04-14T16:30:00;2021-04-15T10:00:00 2021-04-15T16:30:00;2021-04-16T10:00:00 2021-04-16T16:30:00