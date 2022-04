Stage 5 jours “Permaculture, autonomie et transition” Hénon Hénon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Stage 5 jours "Permaculture, autonomie et transition"

2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-17 17:30:00
La Pâture es Chênes Beau Soleil

Hénon Côtes d'Armor

"Forts de leur parcours depuis 2004, Sylvaine & Grégory vous proposent un stage de 5 jours ""Permaculture, autonomie et transition"" sur leur écolieu ""La Pâture es Chênes' en Bretagne pour vous partager l'essentiel de leur expérience. Leur objectif : vous aider à répondre à une simple question ""Mais concrètement, par quoi je commence pour mon autonomie alimentaire avec la permaculture, pour ma transition ?".

Inscription obligatoire.
sylvaine@lapatureeschenes.fr +33 6 83 88 39 60
http://www.lapatureeschenes.fr/

