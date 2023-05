Stage 5-11 ans Théâtre/Hip-hop vacances juillet 2023 Théâtre du Temps, 10 juillet 2023, Paris.

Du lundi 10 juillet 2023 au jeudi 13 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 14h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans. payant Tarif 7 et 8 juillet: 79 € (6h de cours)

Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.

Lundi 10 au jeudi 13 juillet 2023

> Théâtre/Hip-hop: 14h-17h

Théâtre & Hip-hop :

Voix et mouvement, parole et geste, rythme et improvisations… ce stage initie, dans les rires et la bonne humeur, les petits artistes en herbe à l’univers de la scène. Par la mise en scène de saynètes, de créations de personnages, d’orchestres gestuels, les enfants seront guidés pour allier l’univers parlé et dansé. Ce stage rythmé, tonique et surtout très ludique permet, en 5 jours, de s’initier à la Danse contemporaine : comment le corps peut traduire telle idée, telle émotion, tel sentiment… ? Un spectacle est présenté en fin de stage devant les parents ! Une initiation avec joie au rythme, et aux danses urbaines. Du rythme, du son, de la coordination et du mouvement !

Lundi 10 au jeudi 13 juillet 2023



> Théâtre/Hip-hop: 14h-17h

Chaque stage est encadré par des artistes professionnelles durant les vacances d’été 2022. Pour les deux stages Théâtre/Hip-hop, Flavie Testud (théâtre) et Julie Suchestow (Hip-hop). La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h.

Stages dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :

> Théâtre du Temps (9 rue du Morvan, 75011)

M° Voltaire, Père-Lachaise, Rue St-Maur ou Philippe-Auguste

Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Lundi 10 au jeudi 13 juillet 2023 : 149€

Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.

Théâtre du Temps 9 rue du Morvan 75011 Paris

Contact : https://compagniemaya.com/stage-enfants-vacances-ete-2022/ 0612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://compagniemaya.com/stage-enfants-vacances-ete-2022/

compagnie maya