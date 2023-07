Stage 5-11 ans Clown Danse Pâques 2024 Théâtre du temps Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage 5-11 ans Clown Danse Pâques 2024 Théâtre du temps Paris, 15 avril 2024, Paris. Du lundi 15 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans. payant Inscriptions : enfants de 5 à 11 ansEffectif maximum : 12 participantsTarif : 189 € (15h de cours)Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés. Lundi 8 au vendredi 12 avril 2024

– Théâtre & Cinéma : Théâtre du Temps Spectacle en fin de stage ! Lundi 15 au vendredi 19 avril 2024

– Clown Danse : Théâtre du Temps Noël-Doulce le Marchand pour le Clown et Sarahël Vetral pour la Danse. La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera monté durant la semaine. Stage dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :

> Théâtre du Temps (9 rue du Morvan, 75011)

M° Voltaire, Père-Lachaise, Rue St-Maur ou Philippe-Auguste Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Effectif maximum : 12 participants

Tarif : 189 € (15h de cours)

Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés. >>> Spectacle en fin de stage !!! <<< Théâtre du temps passage Morvan 75011 Paris Contact : https://compagniemaya.com/stage-paques-2024/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://compagniemaya.com/stage-paques-2024/

compagnie maya Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre du temps Adresse passage Morvan Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre du temps Paris

Théâtre du temps Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/