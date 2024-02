Stage 4-6 ans : ECO SHOW : Acteurs de la nature Zigotastiques Studio Orléans, mardi 9 juillet 2024.

Stage 4-6 ans : ECO SHOW : Acteurs de la nature Plouf, zoup, youpla et plouf ! Dans l’eau, on s’éclate, alors sous l’océan, c’est la fête ! Vos boutchou découvre le théâtre et on monte un spectacle rafraichissant en 3 jours ! 9 – 11 juillet Zigotastiques Studio Inscription sur le site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-09T10:00:00+02:00 – 2024-07-09T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-11T10:00:00+02:00 – 2024-07-11T12:00:00+02:00

Thème: ECO SHOW : Acteurs de la nature

Le stage se déroule du mardi 9 au jeudi 11 juillet 2024 de 10h à 12h avec un mini spectacle le dernier jour, à la fin du cours.

60 TTC € les 3 jours

Spectacle ouvert aux parents à 12h le jeudi. Stage encadré par des comédiens professionnels !

Lieu du stage : Le QG – Passage Bannier Joseph Lucet – Orléans centre

Zigotastiques Studio 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zigotastiques.fr/stage/stage-theatre-4-6-ans-eco-show/ »}]

théatre zigotastiques

Zigotastiques