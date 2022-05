Stage 3 jours « Communication avec les arbres » Hénon, 26 août 2022, Hénon.

Stage 3 jours « Communication avec les arbres » La Pâture es Chênes Beau Soleil Hénon

2022-08-26 – 2022-08-28 La Pâture es Chênes Beau Soleil

Hénon 22150 Hénon

Avancer grâce au soutien et à la guidance des arbres. Un stage pour vous initier à la communication avec la nature en général, et les arbres en particulier, pour vous guider sur votre chemin d’évolution au quotidien.

À l’écolieu « La Pâture es Chênes », Chaos du Gouët et autres coins de nature …

Au programme :

– matinée : bain de nature & pique-nique.

– début d’après-midi : temps de repos.

– vers 16h00 : atelier (art-thérapie, etc.).

– soirée : repas préparé collectivement, cercle de parole

Dîner biologique végétarien compris préparé collectivement (déjeuner/pique-nique non compris). Un carnet de bord pour écrire vos expériences vous est offert ! Hébergement non compris.

Inscription obligatoire.

sylvaine@lapatureeschenes.fr +33 6 83 88 39 60 http://www.lapatureeschenes.fr/

