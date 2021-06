Châtellerault Gymnase de la marronnerie Châtellerault, Vienne Stage 2 jours gym 8/9 ans Gymnase de la marronnerie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Stage 2 jours gym 8/9 ans

du mardi 20 juillet au mardi 27 juillet

du mardi 20 juillet au mardi 27 juillet à Gymnase de la marronnerie

Inscriptions lundi 12, 19 juillet de 17h à 18h30 sur le site Ici l’été de Baden Powell Le stage s’effectue sur 2 mardis

Inscription obligatoire. 4€ la séance

Découverte de la gymnastique aux agrès de façon ludique Gymnase de la marronnerie rue Raymond PITET 86100 chatellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T12:00:00

