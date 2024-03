Stage 11-15 ans : Tongs, Transats et Parasols Zigotastiques Studio Orléans, lundi 26 août 2024.

Stage 11-15 ans : Tongs, Transats et Parasols Pour faire durer le plaisir des vacances un peu plus longtemps, on te propose un stage les pieds dans l’eau ! 26 – 30 août Zigotastiques Studio Inscription sur le site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-26T10:00:00+02:00 – 2024-08-26T16:00:00+02:00

Fin : 2024-08-30T10:00:00+02:00 – 2024-08-30T16:00:00+02:00

Thème : Tongs, Transats et Parasols

Pour faire durer le plaisir des vacances un peu plus longtemps, on te propose un stage les pieds dans l’eau !

5 jours pour monter un spectacle où les parasols côtoient les cocktails et les serviettes de plages sont distribués à la pelle.

Enfin le repos… Aïe, mais qui a balancé son ballon sur ma tête ? Zigotastiques te propose un lieu d’expression et de partage pendant une semaine, quoi de mieux pour cette semaine de vacances !

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES : de 10h à 16h. (Option garderie disponible de 8h45 à 10h et de 16h à 18h avec goûter fourni – 25€ supplémentaires)

160,00 TTC € les 5 jours – Pique nique à prévoir le midi – Frigo et micro ondes sur place

Stage de théâtre pour collégiens de 11 à 14 ans, du lundi 26 au vendredi 30 août 2024.

Spectacle ouvert aux parents à 16h le vendredi. Stage encadré par des comédiens professionnels !

Lieu du stage : Le Studio – 5 rue des Grands Champs – Orléans centre.

Zigotastiques Studio 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zigotastiques.fr/ateliers/stage-11-15-ans-tongs-transats-et-parasols/ »}]

théatre zigotastiques

Zigotastiques