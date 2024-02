Stage 11-15 ans : Show Time 2024 Zigotastiques Studio Orléans, lundi 1 juillet 2024.

Stage 11-15 ans : Show Time 2024 5 jours pour créer un spectacle de jeunes talents où la production et le jury se cherchent des poux et où les artistes enchaînent péripétie sur péripétie… 1 – 5 juillet Zigotastiques Studio Inscription sur le site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-01T10:00:00+02:00 – 2024-07-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-07-05T10:00:00+02:00 – 2024-07-05T16:00:00+02:00

Thème : Show Time

5 jours pour créer un spectacle de jeunes talents où la production et le jury se cherchent des poux et où les artistes enchaînent péripétie sur péripétie… Pour le plus grand plaisir des spectateurs ! Zigotastiques te propose un lieu d’expression et de partage pendant une semaine, quoi de mieux pour cette première semaine de vacances d’été !

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES : de 10h à 16h. (Option garderie disponible de 9h30 à 10h et de 16h à 17h avec goûter fourni – 25€ supplémentaires)

160,00 TTC € les 5 jours – Pique nique à prévoir le midi – Frigo et micro ondes sur place – Goûter fourni !

Stage de théâtre pour collégiens de 11 à 15 ans, du lundi 1er au 5 juillet 2024.

Spectacle ouvert aux parents à 16h le vendredi. Stage encadré par des comédiens professionnels !

Lieu du stage : Le Studio – 5 rue des Grands Champs – Orléans centre.

Zigotastiques Studio 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

