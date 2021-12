Orléans Zigotastiques & Cie Loiret, Orléans Stage 11-15 ans : Mythologie toi-même Zigotastiques & Cie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Stage 11-15 ans : Mythologie toi-même Zigotastiques & Cie, 7 février 2022, Orléans. Stage 11-15 ans : Mythologie toi-même

du lundi 7 février 2022 au vendredi 11 février 2022 à Zigotastiques & Cie

Plonges-toi dans de folles épopées grecs, pars à la rencontre d’Hercule, du cyclope, ou encore de Zeus… Une semaine de théâtre dans l’univers fabuleux de la mythologie! Créativité, liberté et jeu pour une semaine théâtrale et d’amusement pendant les vacances ! Respect du protocole sanitaire en vigueur 160,00 € TTC – Pique nique à prévoir le midi – Frigo et micro ondes sur place – Gouter fourni ! Stage de théâtre pour enfants de 11 à 15 ans, du lundi 7 au vendredi 11 février 2022, de 9h à 17h. Stage encadré par des comédiennes professionnelles !

www.zigotastiques.fr/stages

Plonges-toi dans de folles épopées grecs, pars à la rencontre d’Hercule, du cyclope, ou encore de Zeus… Une semaine de théâtre dans l’univers fabuleux de la mythologie! Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans martroi loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T09:00:00 2022-02-07T17:00:00;2022-02-08T09:00:00 2022-02-08T17:00:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T17:00:00;2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T17:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Zigotastiques & Cie Adresse 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Ville Orléans lieuville Zigotastiques & Cie Orléans