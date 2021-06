Sèvremoine Sèvremoine Maine-et-Loire, Sèvremoine STAGE 1 JOUR : DEVENIR UN CAVALIER (7-10 ANS) Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

STAGE 1 JOUR : DEVENIR UN CAVALIER (7-10 ANS) Sèvremoine, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Sèvremoine. STAGE 1 JOUR : DEVENIR UN CAVALIER (7-10 ANS) 2021-07-15 – 2021-07-15 Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere – SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE

Sèvremoine Maine-et-Loire Sèvremoine EUR 55 55 Deviens un vrai petit cavalier en apprenant à t’occuper en parfaite autonomie du cheval ! Stage à la journée pour les 7-10 ans: stage d’initiation et approfondissement du poney agrémenté de connaissances autour des soins, du travail à pied, de jeux ou de balade. Soins des poneys et promenade. Ma liste de choses à prévoir : une tenue adaptée à la météo et l’activité, le repas du midi, une collation ou deux. Bottes, tenue de pluie, crème solaire… Pour les enfants de 7 à 10 ans.

A Vignes en Selle, les enfants apprennent beaucoup sur l'univers des chevaux avec des jeux et des activités ludiques entre Nantes et Cholet.

vignesenselle@outlook.fr
+33 6 63 24 12 80
https://www.vignesenselle.com/

Attention les places sont limitées, pensez à réserver votre place.

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Sèvremoine Autres Lieu Sèvremoine Adresse Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere - SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE Ville Sèvremoine lieuville 47.10297#-1.20109