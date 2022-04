STAGE 1/2 JOURNÉE: PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Écouflant, 15 mai 2022, Écouflant.

STAGE 1/2 JOURNÉE: PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Écouflant

2022-05-15 – 2022-05-14

Écouflant Maine-et-Loire Écouflant

Savoir identifier les plantes sauvages aux vertus insoupçonnables pour réaliser ses tisanes et ses salades. C’est ce que vous propose Michaël Jaunet guide nature à Ecouflant au cœur des Basses Vallées Angevines lors d’un stage d’une demi-journée. Une expérience ressourçante que vous pourrez facilement mettre en pratique de retour chez vous. Ce stage en immersion se déroule sous la forme d’une balade champêtre à seulement 1 km d’Angers dans un cadre idyllique.

Vous repartez à la fin de votre stage avec votre cueillette, des fiches descriptives et des recettes pour les cuisiner.

N’oubliez pas votre panier, de quoi noter, des chaussures fermées et votre appareil photos.

Au programme détente et convivialité, l’occasion de recharger ses batteries et de se reconnecter à la nature.

Ce stage peut s’offrir en bon cadeau sans date de validité.

m.jaunet@laposte.net +33 6 81 25 71 85 http://www.mon-jardinier-conseil.fr/

Écouflant

