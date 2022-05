Stag & Co Ours maçon Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Stag & Co Ours maçon, 2 décembre 2022, Tence. Stag & Co

Ours maçon, le vendredi 2 décembre à 21:30

A-t-on vraiment besoin de présenter Stag “El Padre” Hernandez ? Célébrité locale à ses début, puis propulsé à la capitale au gré des rencontres, il s’est maintenant entouré de pointures XXL ! Sa bande de copain compte notamment Hervé Legeay (Sanseverino), Jean Hanela (Trust) ou encore Johann Riche (Saez). Il les a tous embarqué dans son univers de chanson (im)populaire engagée, poétique et déjantée. Entre un Stag en solo, ou bien accompagné de la guitare volcanique d’Hervé, de la batterie explosive de Jean, ou bien de l’accordéon épileptique de Johann, c’est toute une palette de genres et d’émotions qu’a réussit à créer notre Stag local au fil du temps. C’est un immense plaisir de le recevoir sur notre scène, d’autant plus pour ce dernier concert de l’année. Venez sans hésiter, c’est à consommer sans modération.

10 euros espèces

Chanson (im)populaire Ours maçon Tence, 2048 route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T21:30:00 2022-12-02T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Ours maçon Adresse Tence, 2048 route de Crouzilhac Ville Tence lieuville Ours maçon Tence Departement Haute-Loire

Ours maçon Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

Stag & Co Ours maçon 2022-12-02 was last modified: by Stag & Co Ours maçon Ours maçon 2 décembre 2022 Ours maçon Tence Tence

Tence Haute-Loire