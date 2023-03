Journée de la langue française Stadtbibliothek Bremen Brême Catégorie d’Évènement: Brême

Journée de la langue française Stadtbibliothek Bremen, 20 mars 2023, Brême. Journée de la langue française Lundi 20 mars, 14h00 Stadtbibliothek Bremen L’Institut Français et le centre de langues des universités du Land de Brême (SZHB) proposent un programme d’activités variées à destination des adultes et des enfants, pour jouer, découvrir et parler ensemble le français, tout en s’amusant. Différents jeux sont accessibles à toutes et à tous, avec ou sans connaissances de la langue, ainsi qu’un café linguistique de 14h à 17h à la bibliothèque municipale. Stadtbibliothek Bremen Am Wall 201 28195 Bremen Brême 28195 Mitte Brême [{« type »: « link », « value »: « https://www.institutfrancais.de/fr/bremen/event/journee-de-la-langue-francaise-22312 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T14:00:00+01:00 – 2023-03-20T19:00:00+01:00

2023-03-20T14:00:00+01:00 – 2023-03-20T19:00:00+01:00 ©IF Bremen

