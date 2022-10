National 2 Stadium – Stade Honneur Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

National 2 Stadium – Stade Honneur, 15 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq. National 2 Samedi 15 octobre, 18h00 Stadium – Stade Honneur Billetterie en ligne

5e Journée de championnat handicap moteur mi Stadium – Stade Honneur Le Stadium Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 6 et ligne 32, arrêt « Stadium » ; Métro : Ligne 1, arrêt « Pont de Bois » ; Voiture : depuis le boulevard Du Breucq (N227), prendre la sortie Pont de Bois [{« link »: « https://www.omrugby.com/billetterie-en-ligne/ »}]

0320196970 http://www.stadium-lillemetropole.fr/ http://www.stadium-lillemetropole.fr/infos-pratiques Avenue de la Chatellenie, 59650 Villeneuve d’Ascq NATIONAL 2 OMR – DIJON 5e Journée de championnat, l’OMR reçois l’équipe de Dijon le samedi 15 octobre 2022 à 18h00. Supporter on compte sur vous pour votre présence ! Réservez votre place dès maintenant : https://www.omrugby.com/billetterie-en-ligne/

2022-10-15T18:00:00+02:00

2022-10-15T20:00:00+02:00 OMR – DIJON

