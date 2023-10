D1 ARKEMA Stadium – Stade Annexe Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq D1 ARKEMA Stadium – Stade Annexe Villeneuve-d’Ascq, 7 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. D1 ARKEMA Samedi 7 octobre, 15h00 Stadium – Stade Annexe https://billetterie.losc.fr/fr/D1-Arkema ⚽ Les filles du LOSC sont de retour au Stadium pour un match explosif en D1 ! Ne manquez pas ce face-à-face contre l’équipe de Fleury. Date : Samedi 7 Octobre

Heure : 15h00

Lieu : Stadium Les filles du LOSC sont prêtes à briller sur le terrain, et elles comptent sur votre soutien pour les encourager à la victoire ! ❤️ Rejoignez-nous pour une après-midi de football passionnante et montrez votre soutien en portant fièrement les couleurs du @losc_feminines ! Soyez là pour créer une ambiance électrique et encourager nos joueuses vers la victoire ! Allez le LOSC Féminin ! ⚡️ ️ Lien de la billetterie : https://billetterie.losc.fr/fr/D1-Arkema Stadium – Stade Annexe Le Stadium Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 0320196970 http://www.stadium-lillemetropole.fr/ http://www.stadium-lillemetropole.fr/infos-pratiques [{« link »: « https://billetterie.losc.fr/fr/D1-Arkema »}] Avenue de la Chatellenie, 59650 Villeneuve d’Ascq Bus : Liane 6 et ligne 32, arrêt « Stadium » ; Métro : Ligne 1, arrêt « Pont de Bois » ; Voiture : depuis le boulevard Du Breucq (N227), prendre la sortie Pont de Bois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

Football LOSC LOSC – FC FLEURY 91

