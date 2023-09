Rugby – National 2 Stadium – Stade Annexe Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Rugby – National 2 Stadium – Stade Annexe Villeneuve-d’Ascq, 30 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Rugby – National 2 Samedi 30 septembre, 18h00 Stadium – Stade Annexe https://www.omrugby.com/billetterie-en-ligne/ Le stadium Mel se prépare à vibrer à nouveau ! Ce samedi 30 septembre, nous vous donnons rendez-vous sur le stade annexe pour le deuxième match de la saison. @omr.officiel affrontera @sjlorugby, alors soyez prêts à soutenir votre équipe ! Date : Samedi 30 septembre

Heure : 18h00

Lieu : Stade Annexe du Stadium Mel Rassemblez vos amis, enfilez vos maillots, et préparez-vous pour une soirée passionnante remplie d’émotions fortes ! N’oubliez pas de montrer votre soutien en portant fièrement les couleurs de notre équipe et partagez vos photos du match avec le hashtag officiel #Vivezlestadium pour avoir une chance d’être présentés sur notre page ! ⚡ Allez l’équipe ! Stadium – Stade Annexe Le Stadium Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 0320196970 http://www.stadium-lillemetropole.fr/ http://www.stadium-lillemetropole.fr/infos-pratiques Avenue de la Chatellenie, 59650 Villeneuve d’Ascq Bus : Liane 6 et ligne 32, arrêt « Stadium » ; Métro : Ligne 1, arrêt « Pont de Bois » ; Voiture : depuis le boulevard Du Breucq (N227), prendre la sortie Pont de Bois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

