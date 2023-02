L’élite de l’athlétisme français est conviée au Stadium Stadium Municipal Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

L’élite de l’athlétisme français est conviée au Stadium Stadium Municipal, 29 juillet 2023, Albi. L’élite de l’athlétisme français est conviée au Stadium 29 et 30 juillet Stadium Municipal Rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d’athlétisme les Championnats de France Elite promettent la présence de plusieurs stars tricolores et des performances de haut vol. Stadium Municipal 283 Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T08:30:00+02:00

2023-07-30T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Stadium Municipal Adresse 283 Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi, France Ville Albi lieuville Stadium Municipal Albi Departement Tarn

Stadium Municipal Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

L’élite de l’athlétisme français est conviée au Stadium Stadium Municipal 2023-07-29 was last modified: by L’élite de l’athlétisme français est conviée au Stadium Stadium Municipal Stadium Municipal 29 juillet 2023 Albi Stadium Municipal Albi

Albi Tarn