Découverte de la Bouclette du Stadium/Lapanouse Stadium Municipal Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Découverte de la Bouclette du Stadium/Lapanouse Stadium Municipal, 9 mai 2023, Albi. Découverte de la Bouclette du Stadium/Lapanouse Mardi 9 mai, 18h00 Stadium Municipal Destinées aux personnes souhaitant pratiquer une activité sportive modérée, les Bouclettes proposent différents exercices de renforcement musculaire utilisant le mobilier urbain (bancs, escaliers, etc.) et certains agrès mis en place par la collectivité.

Pour se familiariser avec les activités proposées sur ces parcours, des séances découverte sont proposées aux personnes intéressées.

Départ à 18h du parking du stadium d’Albi. Stadium Municipal 283 Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T18:00:00+02:00 – 2023-05-09T19:15:00+02:00

2023-05-09T18:00:00+02:00 – 2023-05-09T19:15:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Stadium Municipal Adresse 283 Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi, France Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Stadium Municipal Albi

Stadium Municipal Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Découverte de la Bouclette du Stadium/Lapanouse Stadium Municipal 2023-05-09 was last modified: by Découverte de la Bouclette du Stadium/Lapanouse Stadium Municipal Stadium Municipal 9 mai 2023 Albi Stadium Municipal Albi

Albi Tarn