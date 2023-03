Fête du sport Stadium Miramas Métropole Miramas Miramas Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-04-08 10:00:00 – 2023-04-08 17:00:00

Bouches-du-Rhône Miramas . Nouvelles disciplines olympiques, 35 sports pour tous, mais aussi de la réalité virtuelle, parcours d’obstacles « Ninja warrior » de 43 m, tyrolienne sensationnelle, eSport, mur d’escalade, surf mécanique, skate park, baseball…



Une journée ludique et gratuite en famille et entre amis.

Food-trucks sur place.



Le Stadium Miramas Métropole est le plus grand stade couvert d’athlétisme de France. Il est doté d’équipements d’excellence homologués pour les compétitions internationales de haut niveau. Village sportif avec de nombreuses activités gratuites pour découvrir les disciplines de sports olympiques et paralympiques. c.bortolotti@mairie-miramas.fr +33 4 90 50 03 34 https://faitesvosjeux.miramas.fr/event/fete-du-sport-olympique-et-paralympique/ Stadium Miramas Métropole Boulevard de l’Olympie Miramas

