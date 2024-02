Championnats de France d’Athlétisme U18-U20 en salle Stadium Métropolitain Pierre Quinon Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 12:00 – 20:00

Gratuit : non

Masculins et féminins. Samedi 24 février 2024 de 12h à 20hetDimanche 25 février 2024 de 10h à 16h

Stadium Métropolitain Pierre Quinon Nantes Nord Nantes 44300