Villeneuve-d'Ascq Course Ekiden France Environnement Stadium Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq, 12 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Course Ekiden France Environnement Dimanche 12 novembre, 10h00 Stadium Lille Métropole 17€ Le 4e relais en équipe Ekiden France Environnement se déroule dimanche 12 novembre 2023 à 10h au Stadium Lille Métropole. Programme Deux boucles : 5 km (qui passe par le lac des Espagnols, le Stadium Nord et jusqu’au parc du campus du Pont-de-Bois)

2,195 km, au sein du Stadium Nord Deux parkings à vélos surveillés sont proposés. Ekiden est organisé en partenariat avec l’UAFA, le MTNV, la Fédération d’athlétisme et la Ville de Villeneuve d’Ascq.

Infos et inscriptions : ekidenvdascq.fr Stadium Lille Métropole Avenue de la Châtellenie, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://asport-event.com/ekiden-va-2023/select_competition »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

