Les As de la Jungle 2 – Opération tour du monde Stadium de Toulouse Toulouse, 9 août 2023, Toulouse.

Les As de la Jungle 2 – Opération tour du monde Mercredi 9 août, 21h30 Stadium de Toulouse Tarif : 5€

Organisé par TAT productions, et en partenariat avec Toulouse Football Club.

Ce film a reçu le soutien de Toulouse Métropole, en partenariat avec le CNC.

Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la Jungle ! Moins d’un mois avant la saison des pluies, la course contre la montre est lancée. Du Pôle Nord à l’Extrême-Orient, traversant des montagnes, des déserts et des océans, nos héros vont devoir parcourir le monde à la recherche d’un antidote, loin de leur jungle favorite !

Animations annexes

Dès 20h, avant-première, en présence de l’équipe du film, dans la tribune famille du Stadium.

Autour de cette avant-première inédite, diverses animations seront organisées sur le parvis du Stadium.

Des foodtrucks seront présents, tandis que les mascottes des As de la Jungle, Miguel et Maurice, divertiront les enfants.

Un photocall avec les joueurs du TéFéCé permettra aux fans de repartir avec des souvenirs uniques, tandis qu’un stand de maquillage transformera les plus jeunes en leurs personnages favoris.

Stadium de Toulouse 1 Allée Gabriel Biénès, 31400 Toulouse, France Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Arènes – puis tram ou navettes gratuites desservant le Stadium avant et après les matches. + d’infos Métro : ligne B – stations Saint-Michel ou Empalot – dix minutes à pied du stadeTramway : ligne T1 – arrêt Croix-de-Pierre – cinq minutes à pied du stade.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T21:30:00+02:00 – 2023-08-09T23:00:00+02:00

cinesouslesetoiles2023

© TAT productions