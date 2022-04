“Stadio” Olivier Vadrot Musée régional d’art contemporain, 14 mai 2022 13:00, Sérignan.

Nuit des musées “Stadio” Olivier Vadrot Musée régional d’art contemporain Samedi 14 mai, 13h00 Entrée libre

Stadio est le nom du nouveau projet imaginé par le plasticien et designer Olivier Vadrot spécifiquement pour le rez-de-chaussée du Mrac Ocitanie.

À l’image de la scène mobile déjà conçue par l’artiste pour les jardins de la Villa Médicis à Rome, cet espace a pour finalité le partage, en permettant à leurs utilisateurs de se tenir ensemble, sans préséance spatiale et donc sociale. Un espace avant les salles d’expositions, un lieu d’échange, de pause ou d’introduction, une installation avant tout à vivre, à faire vivre, et à s’approprier par l’ensemble des visiteurs du musée.

Stadio se présente sous la forme d’un volume compact en bois, auto-stable et démontable. L’installation composée de deux jeux d’assises en bois de bouleau et de frêne peut accueillir jusqu’à 40 personnes. Stadio fait écho à un édifice rare de la Renaissance, le teatro all’Antiqua, reconstitution imaginaire des premiers théâtres en bois de l’Antiquité. Très peu sont parvenus jusqu’à nous, il n’en subsiste que trois : Parme, Sabbioneta et Vicence.

Cet intérêt pour l’histoire de l’architecture est déjà marqué dans d’autres pièces d’Olivier Vadrot comme Circo Minimo (212) version miniature du Circus Maximus romain ou Tribunes (2015), où il interprète la forme des gradins, autre déclinaison du banc.

Le banc et les formes de gradin reviennent régulièrement dans les réalisations d’Olivier Vadrot. L’installation au Mrac devient un dispositif pouvant servir de support dans le cadre de différents usages (conférence, lecture, discours, performance, réunion, exposition, accueil).

Ce dispositif permet de proposer « une forme de médiation qui ne passe plus par la délivrance d’un savoir universitaire et autoritaire mais par la conversation, le partage d’expériences. Si ces dispositifs trouvent leurs racines dans des temps anciens avec les agoras et forums propices au débat démocratique, ils répondent au besoin de réinvention de notre société actuelle à l’heure du bilan catastrophique, tant sur le plan social qu’écologique, d’une économie dont la seule finalité s’est limitée à toujours davantage de croissance ». (Sylvie Zavatta)

Olivier Vadrot est né en 1970, à Semur-en-Auxois, il vit et travaille entre Beaune et Marseille.

« La trajectoire d’Olivier Vadrot s’est déterminée à la croisée de nombreux domaines : l’architecture, le design, le commissariat et la scénographie d’exposition, la scène théâtrale et musicale. En parallèle de ses études en architecture, il se lance dans l’aventure collective du Théâtre Pluzdank. Il cofonde le centre d’art contemporain La Salle de bains à Lyon puis le groupe Cocktail Designers au sein duquel il conçoit plusieurs dispositifs d’écoute pour des labels musicaux. Son séjour à la Villa Médicis (2012-2013) en tant que scénographe marque un important tournant dans son parcours, qui le conduit à faire des relevés dans la plupart des édifices de spectacles antiques. Sa pratique personnelle s’est récemment affirmée en se recentrant autour de micro-architectures permettant de faire assemblée. Si certains de ces dispositifs sont nomades et éphémères, d’autres ont été plus durablement implantés dans l’espace public. Olivier Vadrot porte une attention extrême aux conditions d’existence matérielle des objets qu’il produit : économie de fabrication, multiplicité d’usages incluant le transport, le montage, le stockage, possibles adaptations, entretien et renouvellement ».

(Tony Côme)

Situé à Sérignan au bord de la Méditerranée, le Mrac est un lieu artistique et touristique incontournable. Vaste et spacieux avec ses 3200 m², il soutient et présente aussi bien des artistes français qu’internationaux, et invente de nouvelles formes de médiation à l’art. La collection du musée, qui propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours, vient d’être augmentée d’un dépôt exceptionnel du Fonds national d’art contemporain. En façade, l’ensemble composé de l’œuvre Rotation de Daniel Buren et Les Femmes fatales de Erró, vient d’enrichi par l’installation de Bruno Peinado Il faut reconstruire l’Hacienda.

Le musée, inauguré en septembre 2006 et géré par la région depuis 2010, est installé dans une ancienne cave viticole. En mai 2016, le musée se dote d’un nouvel espace de 430 m², situé au premier étage de la Poste adjacente. Ce développement ambitionne de renforcer l’attractivité du musée à l’échelle de la nouvelle grande région et d’améliorer la mise en valeur de ses collections et la richesse de sa programmation temporaire.

Les salles d’exposition présentent de grands volumes baignés de lumière naturelle. Dans cette atmosphère conviviale et lumineuse, différents espaces s’offrent aux visiteurs: un cabinet d’arts graphiques, des espaces d’expositions permanents et temporaires, et une librairie-boutique.

La collection du musée, forte de plus de 460 œuvres, propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours. Elle s’articule en grands ensembles mettant l’accent sur certaines périodes de l’histoire de l’art (Paysagisme Abstrait, Art Conceptuel, Supports/Surfaces, Figuration Narrative, scène artistique actuelle), évacuant toute tentative encyclopédique. Composée en partie de dons d’artistes et de collectionneurs de la région, elle offre par là-même un focus sur Supports/Surfaces et la Figuration Narrative.

Grâce à la création de nouvelles réserves en mai 2016, le Mrac bénéficie pour cinq ans d’un dépôt d’œuvres de la collection du Fonds national d’art contemporain gérée par le Cnap. Ce dépôt, exceptionnel de par son ampleur (170 œuvres déposées, soit une augmentation de 38% de la collection du musée) va permettre de découvrir des accrochages de collections plus variés et ancrés historiquement. Par ce dépôt, le Mrac rejoint ainsi une liste prestigieuse de musées français pour lesquels le Cnap a consenti à des dépôts longs, parmi lesquels le Centre Pompidou de Paris, le Capc de Bordeaux ou encore les musées de Saint-Étienne ou de Grenoble.

En façade de l’extension, l’œuvre pérenne de Bruno fait le lien avec le bâtiment initial, tout en proposant une interaction avec celle de Daniel Buren. Avec cette œuvre extérieure, le Mrac, tel un musée à ciel ouvert, devient un élément fort du paysage urbain, interpellant sur leur passage les visiteurs et les passants.

Located in Sérignan at the edge of the Mediterranean Sea, Mrac is an inescapable(major) artistic and tourist place. Large and ample with his(her,its) 3200 m ², he(it) supports and presents French artists as well as international, and invents new forms of mediation in art. The collection of the museum, which proposes a look to the public on creation from 1970s to our days, has just been increase by an exceptional deposit(warehouse) of the National Art Collection of Contemporary Art. In facade, the set(group) compound(made up) of work Rotation of Daniel Buren and The femmes fatales de Err ó, comes of enriching by the installation of Bruno Peinado Il needs to rebuild the Hacienda.

The museum, inaugurated in September, 2006 and managed by the region since 2010, is installed(settled) in an old(former) wine-making cellar. In May, 2016, the museum acquires a new space of 430 m ², located on the first floor by adjacent Post office. This development aims to reinforce the attractivité of the museum on the scale of the new big(great) region and to improve the emphasising of its collections and the wealth of its temporary programme planning(programming).

Exhibition halls present big(great) volumes bathed by natural light. In this convivial and bright atmosphere, different spaces offer themselves to the visitors: a cabinet(office) of graphic arts, permanent and temporary spaces of exhibitions(exposures), and a bookshop-shop.

The collection of the museum, strong of more than 460 works, proposes a look to the public on creation from 1970s to our days. She articulates(is expressed) in large sets putting the emphasis over certain periods of the history of art (Abstract Landscape painting, Conceptual Art, Supports/surfaces(Media), Narrative Playing bit parts, current artistic stage(scene)), evacuating any encyclopaedic attempt. Consisted partly of gifts(donations) of artists and of collectors of the region, she(it) offers a focus thereabouts on Supports/surfaces(Media) and the Narrative Playing bit parts.

Thanks to the creation of new reserves in May, 2016, Mrac benefits for five years of a deposit(warehouse) of works of the collection of the National Art Collection of Contemporary Art managed by Cnap. This deposit(warehouse), exceptional all over its scale (170 registered works, that is an increase of 38 % of the collection of the museum) is going to allow to discover collisions(hangings) of collections more various and anchored historically. By this deposit(warehouse), Mrac joins so a prestigious list of French museums for which Cnap agreed to long deposits(warehouses), among which the Centre Pompidou of Paris, Capc of Bordeaux or else the museums of Saint-Etienne or of Grenoble.

In facade of extension, the permanent work of Bruno makes link with the initial building(ship), while proposing a correlation with that of Daniel Buren. With this external work, Mrac, like an open-air museum, becomes a strong element of the urban landscape, calling out(questioning) on their passage to the visitors and to the passer-bys.

Al igual que la escena móvil ya diseñada por el artista para los jardines de la Villa Medici en Roma, este espacio tiene como finalidad compartir, permitiendo a sus usuarios mantenerse juntos, sin precedencia espacial y por lo tanto social. Un espacio antes de las salas de exposiciones, un lugar de intercambio, de pausa o de introducción, una instalación ante todo para vivir, para dar vida y para apropiarse por el conjunto de los visitantes del museo.

Stadio se presenta en forma de volumen compacto de madera, auto-estable y desmontable. La instalación compuesta por dos juegos de asientos de madera de abedul y fresno puede acomodar hasta 40 personas. Stadio se hace eco de un edificio raro del Renacimiento, el Teatro all’Antiqua, reconstrucción imaginaria de los primeros teatros de madera de la Antigüedad. Muy pocos han llegado hasta nosotros, sólo quedan tres: Parma, Sabbioneta y Vicenza. Este interés por la historia de la arquitectura ya está marcado en otras piezas de Olivier Vadrot como Circo Minimo (212) versión en miniatura del Circus Maximus romano o Tribunas (2015), donde interpreta la forma de las gradas, otra declinación del banco.

El banco y las formas de grada aparecen regularmente en las realizaciones de Olivier Vadrot. La instalación en el Mrac se convierte en un dispositivo que puede servir de soporte en el marco de diferentes usos (conferencia, lectura, discurso, rendimiento, reunión, exposición, recepción). Este dispositivo permite proponer una forma de mediación que ya no pasa por la liberación de un saber universitario y autoritario, sino por la conversación, el intercambio de experiencias. Si estos dispositivos encuentran sus raíces en tiempos antiguos con los Agoras y foros propicios al debate democrático, responden a la necesidad de reinvención de nuestra sociedad actual en el momento del balance catastrófico, tanto en el plano social como en el ecológico, de una economía cuya única finalidad se ha limitado a un crecimiento cada vez mayor». (Sylvie Zavatta)

Olivier Vadrot nació en 1970, en Semur-en-Auxois, vive y trabaja entre Beaune y Marsella. La trayectoria de Olivier Vadrot se ha decidido en la encrucijada de numerosos ámbitos: la arquitectura, el diseño, la comisaría y la escenografía de exposición, la escena teatral y musical. Paralelamente a sus estudios en arquitectura, se lanza a la aventura colectiva del Teatro Pluzdank. Cofundó el Centro de Arte Contemporáneo La Salle de Lyon y el grupo Cocktail Designers, en el que diseñó varios dispositivos de escucha para sellos musicales. Su estancia en la Villa Medici (2012-2013) como escenógrafo marcó un importante punto de inflexión en su recorrido, que le llevó a hacer levantamientos en la mayoría de los edificios de espectáculos antiguos. Su práctica personal se ha consolidado recientemente, centrándose en micro-arquitecturas que permiten hacer asamblea. Si bien algunos de estos dispositivos son nómadas y efímeros, otros han sido implantados de manera más duradera en el espacio público. Olivier Vadrot presta una atención extrema a las condiciones de existencia material de los objetos que produce: economía de fabricación, multiplicidad de usos incluyendo el transporte, el montaje, el almacenamiento, posibles adaptaciones, mantenimiento y renovación». (Tony Como)

Entrada libre Sábado 14 mayo, 13:00

