“Stadio” Olivier Vadrot Musée régional d’art contemporain, 14 mai 2022, Sérignan.

“Stadio” Olivier Vadrot

Musée régional d’art contemporain, le samedi 14 mai à 13:00

À l’image de la scène mobile déjà conçue par l’artiste pour les jardins de la Villa Médicis à Rome, cet espace a pour finalité le partage, en permettant à leurs utilisateurs de se tenir ensemble, sans préséance spatiale et donc sociale. Un espace avant les salles d’expositions, un lieu d’échange, de pause ou d’introduction, une installation avant tout à vivre, à faire vivre, et à s’approprier par l’ensemble des visiteurs du musée. Stadio se présente sous la forme d’un volume compact en bois, auto-stable et démontable. L’installation composée de deux jeux d’assises en bois de bouleau et de frêne peut accueillir jusqu’à 40 personnes. Stadio fait écho à un édifice rare de la Renaissance, le teatro all’Antiqua, reconstitution imaginaire des premiers théâtres en bois de l’Antiquité. Très peu sont parvenus jusqu’à nous, il n’en subsiste que trois : Parme, Sabbioneta et Vicence. Cet intérêt pour l’histoire de l’architecture est déjà marqué dans d’autres pièces d’Olivier Vadrot comme Circo Minimo (212) version miniature du Circus Maximus romain ou Tribunes (2015), où il interprète la forme des gradins, autre déclinaison du banc. Le banc et les formes de gradin reviennent régulièrement dans les réalisations d’Olivier Vadrot. L’installation au Mrac devient un dispositif pouvant servir de support dans le cadre de différents usages (conférence, lecture, discours, performance, réunion, exposition, accueil). Ce dispositif permet de proposer « une forme de médiation qui ne passe plus par la délivrance d’un savoir universitaire et autoritaire mais par la conversation, le partage d’expériences. Si ces dispositifs trouvent leurs racines dans des temps anciens avec les agoras et forums propices au débat démocratique, ils répondent au besoin de réinvention de notre société actuelle à l’heure du bilan catastrophique, tant sur le plan social qu’écologique, d’une économie dont la seule finalité s’est limitée à toujours davantage de croissance ». (Sylvie Zavatta) Olivier Vadrot est né en 1970, à Semur-en-Auxois, il vit et travaille entre Beaune et Marseille. « La trajectoire d’Olivier Vadrot s’est déterminée à la croisée de nombreux domaines : l’architecture, le design, le commissariat et la scénographie d’exposition, la scène théâtrale et musicale. En parallèle de ses études en architecture, il se lance dans l’aventure collective du Théâtre Pluzdank. Il cofonde le centre d’art contemporain La Salle de bains à Lyon puis le groupe Cocktail Designers au sein duquel il conçoit plusieurs dispositifs d’écoute pour des labels musicaux. Son séjour à la Villa Médicis (2012-2013) en tant que scénographe marque un important tournant dans son parcours, qui le conduit à faire des relevés dans la plupart des édifices de spectacles antiques. Sa pratique personnelle s’est récemment affirmée en se recentrant autour de micro-architectures permettant de faire assemblée. Si certains de ces dispositifs sont nomades et éphémères, d’autres ont été plus durablement implantés dans l’espace public. Olivier Vadrot porte une attention extrême aux conditions d’existence matérielle des objets qu’il produit : économie de fabrication, multiplicité d’usages incluant le transport, le montage, le stockage, possibles adaptations, entretien et renouvellement ». (Tony Côme)

Entrée libre

Stadio est le nom du nouveau projet imaginé par le plasticien et designer Olivier Vadrot spécifiquement pour le rez-de-chaussée du Mrac Ocitanie.

Musée régional d’art contemporain 146 avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T23:00:00