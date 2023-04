Championnat Départemental doublette provençale Stade Zunino Tourouvre au Perche Catégories d’Évènement: Orne

Orne . Pour la première fois dans l’Orne, un championnat départemental de pétanque provençale en doublette. Le gagnant sera qualifié pour le championnat de France ! Soyez nombreux à venir découvrir cette discipline de pétanque.

Petite restauration et buvette sur place. +33 6 12 34 76 09 Stade Zunino Rue du géneral de Gaulle Tourouvre au Perche

