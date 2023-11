Trail du Marensin Stade Yvonne Meister de Vielle Vielle-Saint-Girons, 16 mars 2024, Vielle-Saint-Girons.

Vielle-Saint-Girons,Landes

15 h Course des pitchouns

17 h Départ de la Jaougotte Trail de 10km (départ de la plage de st girons / arrivée au stade de vielle)

17h15 RANDO de 9km (départ de la plage de st girons / arrivée au stade de vielle)

19 h Départ de la Marensine Trail de 15km (départ de la plage de st girons / arrivée au stade de vielle) (nocturne – frontale obligatoire)

Des navettes sont prévues pour les transfert jusqu’à la plage.

Informations sur le site http://traildumarensin.free.fr/

Inscriptions sur le site https://pb-organisation.com/evenements/trail-du-marensin/.

Stade Yvonne Meister de Vielle

Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine



3 pm Pitchouns race

5 p.m. Start of the Jaougotte Trail 10km (departure from st girons beach / arrival at vielle stadium)

5:15 pm RANDO 9km (departure from st girons beach / arrival at vielle stadium)

7 p.m. Start of the 15km Marensine Trail (departure from st girons beach / arrival at stade de vielle) (night-time – headlamp compulsory)

Shuttle buses will take you to the beach.

Information on http://traildumarensin.free.fr/

Registration on https://pb-organisation.com/evenements/trail-du-marensin/

15 h Carrera de Pitchouns

17.00 h Salida de la Jaougotte Trail 10km (salida de la playa de st girons / llegada al estadio de vielle)

17.15 h SENDERISMO DE 9 km (salida de la playa de St Girons / llegada al estadio de Vielle)

19.00 h Salida del Sendero Marensine de 15 km (salida de la playa de st girons / llegada al estadio de vielle) (nocturno – linterna frontal obligatoria)

Se proporcionarán lanzaderas para los traslados a la playa.

Para más información, visite http://traildumarensin.free.fr/

Para inscribirse, visite https://pb-organisation.com/evenements/trail-du-marensin/

15 h Lauf der Pitchouns

17 Uhr Start des Jaougotte Trail von 10km (Start am Strand von st girons / Ankunft im Stadion von vielle)

17:15 Uhr 9 km RANDO (Start am Strand von st girons / Ankunft am Stadion von vielle)

19:00 Uhr Start des 15 km langen Marensine-Trails (Start am Strand von st girons / Ankunft am Stadion von vielle) (Nachts – Stirnlampe erforderlich)

Für den Transfer zum Strand werden Shuttlebusse bereitgestellt.

Informationen auf der Website http://traildumarensin.free.fr/

Anmeldungen unter https://pb-organisation.com/evenements/trail-du-marensin/

