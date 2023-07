Trail – Les sentiers de la diligence Stade Welsch Bessines-sur-Gartempe, 1 octobre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Trail : 20 km 9h30 ; 10 km 10h. Randonnée 10 km départ 10h05. Inscription uniquement en ligne https://ok-time.fr. Renseignements sur diligence-bsga@bbox.fr..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Stade Welsch

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Trail: 20 km 9:30 am; 10 km 10 am. 10 km hike starting at 10:05 a.m. Online registration only https://ok-time.fr. Information at diligence-bsga@bbox.fr.

Trail: 20 km a las 9.30 h; 10 km a las 10 h. Paseo de 10 km a partir de las 10.05 h. Inscripción en línea únicamente https://ok-time.fr. Información en diligence-bsga@bbox.fr.

Trail: 20 km 9:30 Uhr; 10 km 10:00 Uhr. Wanderung 10 km Start 10:05 Uhr. Anmeldung nur online https://ok-time.fr. Informationen unter diligence-bsga@bbox.fr.

