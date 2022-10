Goûter Conté au Trébon Stade Véronique Angelin, Quartier du Trébon Arles Catégories d’évènement: Arles

Gratuit sur réservation et dans la limite des places disponibles par téléphone ou directement auprès du centre Social Mas Clairanne au Trébon (2 Rue Marius Allard, 13200 Arles)

Goûter conté autour du Maroc en compagnie d’Halima Hamdane handicap moteur mi Stade Véronique Angelin, Quartier du Trébon Rue Vincent Scotto, Arles Trébon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:contact@parolesindigo.fr »}, {« link »: « mailto:Contact@parolesindigo.fr »}, {« link »: « http://www.parolesindigo.fr »}] 15h Spectacle de contes – Stade Véronique Angelin Halima Hamdane – La ronde merveilleuse Contes merveilleux où il est question d’un roi qui aime les devinettes, d’un homme qui troque, d’un enfant qui refuse de manger, de Chiche un petit garçon pas plus grand qu’un pois chiche qui va nous entraîner vers des aventures extraordinaires, d’un Mahboul sage et d’une souris qui triomphe d’un terrible serpent…

Durée 1 h

Gratuit sur réservation auprès du Centre social Mas Clairanne : 04 90 93 95 16 ou de Paroles Indigo : 06 37 05 96 50, contact@parolesindigo.fr 16h Goûté marocain partagé – Stade Véronique Angelin Un délicieux goûté marocain viendra clôturer ce moment pour prolonger les conversations et les rencontres.

Durée 1h

Gratuit sur réservation auprès du Centre social Mas Clairanne : 04 90 93 95 16 ou de Paroles Indigo : 06 37 05 96 50, contact@parolesindigo.fr En partenariat avec la Compagnie Gratte Ciel, dans le cadre du projet “Les nids” et de la Politique de la ville. Un événement financé par 13 Habitat. Paroles Indigo – 7 rue Yvan Audouard – 13200 Arles

04 90 99 62 73 – 06 37 05 96 50

Contact@parolesindigo.fr – www.parolesindigo.fr

