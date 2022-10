Trébon Vertical #2 Les nids Stade Véronique Angelin, Quartier du Trébon Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Trébon Vertical #2 Les nids Stade Véronique Angelin, Quartier du Trébon, 22 octobre 2022, Arles. Trébon Vertical #2 Les nids 22 – 29 octobre Stade Véronique Angelin, Quartier du Trébon

Entrée libre

Une semaine d’activités artistiques, sportives et de bien-être au coeur du quartier du Trébon à Arles, avec la compagnie Gratte Ciel. Stade Véronique Angelin, Quartier du Trébon Rue Vincent Scotto, Arles Trébon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Gratte Ciel est une compagnie arlésienne spécialisée dans ce qu’on appelle « le grand aérien » : des spectacles qui associent les arts du cirque comme l’acrobatie, le trapèze et la danse, mais toujours à plusieurs mètres du sol. En novembre dernier, elle s’était déjà installée déjà au Trébon. Cette année, Trébon Vertical#2 prend plus d’ampleur, avec différentes activités sur différents sites. Au stade Véronique Angelin, le village créatif est ouvert à tous pour participer au tissage d’un nid monumental qui sera hissé par la force collective le 28 octobre. D’autres associations arlésiennes (Éloge Santé, Paroles Indigo, Collectif Solide, etc) contribuent à créer dans le « village » un espace de convivialité et de bien-être.

Les ateliers verticaux(danse verticale, cirque, grimpe aux arbres et descente en tyrolienne) se déroulent place Jean-Bouin et parc de la Souleïado.

Point d’information et inscription aux activités au Village créatif (stade Véronique

Angelin) à partir du 22 octobre à 10h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T10:00:00+02:00

2022-10-29T17:00:00+02:00 Philippe Praliaud/ville d’Arles

